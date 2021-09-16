陸發改委：將制定促進「共同富裕」行動綱要 12:022021/09/16 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／中國政府網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家發改委就業司副司長常鐵威今在記者會上表示，國家發展改革委將進一步深化對「共同富裕」問題的研究，制定促進共同富裕行動綱要，推動構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，多管道增加城鄉居民收入，切實逐步提高居民收入和實際消費水準。 大陸發改委：將制定促進共同富裕行動綱要 中美洲獨立200周年 蔡英文承諾：與友邦促進各領域合作交流 #共同富裕 #促進 #陸發改委 #綱要 #常鐵威 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國台辦：盼企業家峰會新人事 秉持民族大義 04:102021/09/16 產業財經 陸繼續投放銅鋁鋅 陸港股有色金屬族群走低 11:392021/09/16 財經 美國企業稅 拜登擬調升 09:332021/09/16 財經 《國際經濟》抗衡中國＋強化晶片供應 歐盟將主動出擊 10:362021/09/16 財經 陸緊盯煤炭價格 告知重點企業穩價、簽中長期合約 11:402021/09/16 財經 甲山林推北台灣「絕版2字頭」！祝文宇：限量2000戶 賣完就「沒貨了」 09:002021/09/16 房市新訊 台灣人在大陸》「今時不同往日」台灣民意看大陸出現巨大變化 06:012021/09/16 兩岸徵文 陸推共同富裕 國台辦：絕不是殺富濟貧 支持台商成立慈善基金會 12:582021/09/15 兩岸 反制北京 美英澳三國建立防衛聯盟關係 08:482021/09/16 國際 跨時代的美麗印記 順天收藏回家了 07:002021/09/16 生活 史話》台灣禁播的電視劇──陸劇如何演台灣（一） 00:002021/09/16 兩岸史話 兩岸熱門新聞 英禁中國大使入國會 陸外交部：將做必要反應 - 兩岸 - 旺報 神舟十二號載人飛船 今撤離太空站組合體 - 兩岸 史話》去中國化的操作──斯卡羅史觀爭議（三） - 兩岸史話 - 言論 陸國台辦：使用簡體字、聽大陸歌成台灣青少年時尚 - 兩岸 - 旺報 史話》台灣禁播的電視劇──陸劇如何演台灣（一） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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