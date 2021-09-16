大陸國家發改委就業司副司長常鐵威今在記者會上表示，國家發展改革委將進一步深化對「共同富裕」問題的研究，制定促進共同富裕行動綱要，推動構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，多管道增加城鄉居民收入，切實逐步提高居民收入和實際消費水準。