中秋節連續假期將屆，吃烤肉歡聚飲酒聚餐的機會大增，連帶也提高酒駕風險，高市警局16日晚間6時起至22日晚間6時止，啟動為期7天的「秋節防制酒駕專案」，呼籲駕駛人酒後勿開車、開車勿喝酒。

根據市警局統計資料顯示，今年1月至8月全市發生交通死亡事故案件共有130件、131人，其中酒駕肇事致死共8件8人。由於中秋連假將至，研判民眾可能因預期解封心理，加上中秋過節團圓氣氛，增加親友餐會及飲宴應酬機會，酒後駕車風險會增高，因此啟動「秋節防制酒駕專案」。

高市17個分局的警方將在各區以「多點式路檢」部署方式提升見警率。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高市警局指出，酒駕大執法期間從9月16日晚間6時起至9月22日晚間6時止，為期7天，動員高市17個分局，要求所屬單位在兼顧防疫的同時，提升取締酒後駕車強度，以確保民眾平安過中秋。

17個分局的警方將在各區以「多點式路檢」部署方式提升見警率，針對意圖規避取締的汽車駕駛人加強攔查，呼籲駕駛人勿心存僥倖！

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