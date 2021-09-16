桃園長榮機師染疫事件，其中1位北科附工的學生確診，經採檢證實為傳染力極強的Delta病毒，為此全校師生緊急進行PCR採檢，並停班停課14天。16日師生隔離屆滿復學在即，桃園市長鄭文燦指示環保局加強校園內外環境清消，環保局一大早派出20位防疫消毒人員、4部消毒車到北科附工進行大消毒。

環保局長呂理德表示，接獲北科附工學生確診後，連夜火速安排13名防疫消毒人員、2台消毒砲車及6部背負式消毒機針對校園內外環境大清消，且為杜絕社區防疫破口，更對周邊區域包含桃園區三民，萬壽，成功，東門，東山里以及龜山區中興、山德里等7里擴大消毒，緊接著連長榮大樓附近的南崁里及南榮里也進行公共環境大消毒。

呂理德說，在北科附工復學前，16日環保局再度動員20名防疫消毒人員、4部消毒車， 展開北科附工校園內外環境，包括校園戶外公共場域、廁所、洗手台、川堂走廊、樓梯、大樓教室及辦公場所以及學校周邊環境等等，將每個地方仔細消毒，讓師生無後顧之憂重返校園學習。

桃園市二級加強警戒延長至9月23日，環保局也呼籲要一起做好防護，戶外公共環境的守護交給防疫消毒隊員，社區跟家戶請市民朋友自主性的消毒，利用酒精或稀釋後的漂白水來加強擦拭門把、常用開關按鈕跟桌椅，挽袖就能做好自身的防護。