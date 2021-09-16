民進黨立委陳亭妃在戲劇中軋一角，扮演媽祖符合廣電法 。（陳亭妃辦公室提供）

民進黨立委陳亭妃在戲劇中軋一角。（陳亭妃辦公室提供）

民進黨立委陳亭妃在戲劇中軋一角，扮演媽祖，由於台中長盧秀燕也曾在「女兵日記女兵報到」遭NCC認定為置入性行銷，開罰20萬元；陳亭妃表示，參與戲劇演出前，已發文向NCC確認。於劇中正式飾演「媽祖」的角色，只要有在播送前後揭露訊息，即符合「廣電法」等法律之規定。

製作公司民視的新台灣奇案，日前劇組在台南祀典大天后宮隆重舉辦開鏡儀式，宣布第二單元《思想起》將從大天后宮為起點述說媽祖的故事，劇中扮演媽祖角色的，正是民進黨台南立委陳亭妃，而她在劇中的神明形象造型也首度在媒體曝光。

不過盧秀燕曾在聯利媒體公司旗下TVBS歡樂台播出「女兵日記女兵報到」時，出現男女主角赴台中花博拍攝婚紗照時巧遇台中市長盧秀燕畫面，被國家通訊傳播委員會（NCC）認定為置入性行銷，開罰20萬元；聯利不服提告。台北地院本月初認定NCC裁罰並無違誤，判聯利敗訴；可上訴。

陳亭妃強調，盧秀燕的案例，是該戲有因為她要參與而改變節目內容編輯，也就是為了她設計一個橋段，但演媽祖是不管是誰來演，都是已經確認的角色出場、對話，「我們只是接這個角色」，而不是為我們設計「陳亭妃演媽祖」的橋段，且播送前後有揭露。