澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天在中國實力日增的激發下宣布一連串高科技軍購案後表示，隨時歡迎與中國國家主席習近平會談。

法新社報導，儘管澳中緊張關係升高且高層級會談遭到凍結，莫里森表示，他依舊準備好與習近平舉行會談。

莫里森說：「在此隨時歡迎與習主席商討其他事宜。」莫里森稍早才剛宣布採購美國核動力潛艦和巡弋飛彈。

「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）也報導，莫里森邀請習近平談論有關澳洲與英美組成安全合作夥伴聯盟一事。

莫里森表示，在敲定名為AUKUS的澳美英三方合作後，他除了先致電紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）外，昨晚也已與印度總理莫迪（Narendra Modi）和日本首相菅義偉談過。

莫里森說：「在我們持續細談那些議題並與中國接觸的同時，我今天會打更多電話。」