莫德納疫苗短缺，有300多萬人苦等第2劑，指揮中心規劃開放混打高端疫苗，最快下周啟動臨床試驗。國民黨今天為等不到第2劑的莫德納孤兒請命，要求蔡政府向莫德納公司積極催貨，勿讓民眾淪高端混打白老鼠。與會的運將不滿蔡政府面對疫苗何時到貨，始終敷衍民眾，講到激動之觸忍不住怒飆髒話。

國民黨今天偕同計程車司機舉行「為三百萬莫德納孤兒請命 蔡政府不該再消極!」記者會，文傳會主委王育敏表示，國內自2月初向美國莫德納公司訂購505萬劑疫苗迄今，僅到貨150萬劑，到貨率僅29.7％，面對莫德納大缺貨，如今政府竟想用高端疫苗來替代第2劑，引發民眾強烈反彈。

王育敏指出，南韓政府在8月9日得知莫德納供貨減半，一周內就赴美談判，不到1個月莫德納公司就給南韓815萬劑，反觀蔡政府當初比南韓提早知道莫德納供應恐出現問題，但指揮中心卻說拉長第1劑與第2劑接種疫苗時間，蔡英文總統說全力催促，實際上就是坐著空等、說大話。

王育敏質疑，日前外交部長吳釗燮、國安會祕書長顧立雄赴美參加特殊管道對話，為何卻沒有藉機向美國政府、莫德納公司強力推進到貨進度？面對國內迎來第2劑短缺、斷鏈，我國政府對於自己採購的疫苗到貨進度卻漠不關心。

與會的新北市計程車客運商業同業公會理事長林勝文直言，政府行事要有誠信，先前允諾讓民眾接種2劑莫德納疫苗，結果至今苦等不到，俗話說「虎毒不食子」，如今政府要打莫德納民眾第2劑混打高端，這樣的政府一點都不老實，始終在敷衍民眾，人民想聽的是真實的訊息，而非只說好的，掩飾不利政府的訊息。

林勝文說，計程車司機每天在封閉空間接送客人，接觸面廣，還有家庭要顧，希望政府儘速讓計程車司機打到疫苗，而接觸司機、20歲至50歲的行政人員，至今尚未接種疫苗，「蔡政府不斷宣稱疫苗接種率多高，靠邀，到底有影沒影，身邊的人就沒打到，幹，沒意思」。

國民黨立委洪孟楷批評，蔡政府說「輪到你就去打」口號，實在很諷刺，現在就是輪不到，如今提出混打高端選項，真讓人傻眼，蔡政府為了催高端無所不用其極，但催莫德納疫苗卻無能為力，民眾無法接受當高端白老鼠。