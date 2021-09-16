黨產會認定財團法人民族、民權及國家發展3基金會為國民黨附隨組織，凍結共9000萬元財產，3基金會提起行政訴訟救濟。台北高等行政法院16日上午進行言詞辯論，3基金會的律師葉慶元說，3基金會在施行黨產條例前就已成立，不應溯及既往，請求撤銷原處分。全案定10月14日上午10點宣判。

黨產會認定，欣裕台公司2015年由國民黨授意，各捐助3000萬元成立民族、民權及國家發展3基金會，3基金會也都設址在國民黨中央黨部，實質上受國民黨控制，屬於國民黨附隨組織，並凍結3基金會共9000萬元財產。

3基金會不服處分，提行政訴訟請求撤銷，北高行今開庭辯論，葉慶元表示，黨產條例是追討威權時期不當取得財產，但3基金會成立時已經過兩次政黨輪替，且2016年8月才有黨產條例，不得溯及既往追討；欣裕台捐助成立公益團體，也具有正當理由，原處分顯不合法。

黨產會的律師翁國彥則說，黨產條例定義的「附隨組織」不限於威權時期所成立，且3基金會成立時的董事，幾乎都有國民黨黨務身分，明顯受國民黨實質控制。