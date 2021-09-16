行政院長蘇貞昌今天在行政院會宣布，明天將有自行採購的莫德納疫苗108萬劑、AZ疫苗64萬劑抵達台灣。行政院發言人羅秉成指出，國內目前已訂購6081萬劑新冠肺炎疫苗，另有民間捐贈1500萬劑、友邦國家636萬劑，加總為8217萬劑疫苗，目前到貨超過1500萬劑。

羅秉成指出，莫德納疫苗在完成封緘檢驗後，將立即配送地方政府安排接種第一劑，且間隔滿十周的長者施打；至於BNT疫苗校園接種部分，自22日陸續提供高中職、五專、國中一至三年級接種，由教育部安排，根據19個縣市所回收的意願調查，高達93.83％學生有意願施打疫苗。

目前國內共300多萬人施打第一劑莫德納疫苗，正等待第二劑疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日於記者會上回應，莫德納疫苗抵台後，將優先保留給第二劑施打者，「基本上會做這樣的安排」，且排程上最近會有疫苗進來。