女星吳婉君是八點檔著名的女演員，演技精湛的她，在2018年以《炮仔聲》一人分飾兩角，讓她演藝事業再攀高峰，親民的吳婉君也不吝嗇在網上分享生活大小事，而她今（16日）就辣曬單穿白色襯衫的下衣失蹤照，下一秒更大尺度打開襯衫釦子，性感美胸若隱若現。

吳婉君近期抽空飛往美國洛杉磯探親、度假，她也不吝嗇分享當地生活日常和美照，吳婉君今則在網上發文：「女人的衣櫃『不能沒有』白襯衫」，接著並曬出實際穿搭照，只見吳婉君單穿白色襯衫、辣玩下衣失蹤，她把領口折成V領，下半身大方露出纖細大腿根。

而下一個發文中，吳婉君火辣解開胸前扣子、撫媚舉起雙手，大方露出襯衫裡面的黑色運動內衣，吳婉君性感美胸若隱若現，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，吳婉君對一系列的性感照非常喜歡，她也發文分享：「一切都從浮誇眼影開始，閒閒沒事畫了一個非常誇張的濃妝，於是扣子越開越多顆就不小心拍了一系列襯衫寫真。我好喜歡」。

童顏的吳婉君身形嬌小、外型甜美，不過她身材比例很好，擁有傲人上圍和纖細蠻腰，舉手投足相當俏麗，加上吳婉君是八點檔的熟面孔，也讓她擁有「本土劇女神」的美名，不過談到感情，吳婉君則自認心眼誠實、愛恨分明，喜歡和討厭藏不住，但面對愛情或友情，吳婉君都抱持「不委屈、不將就、不強求」態度，並嚴格要求自己把工作做到最好狀態。