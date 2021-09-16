為避免動物誤入陷阱，新北市動保處持續邀集民間社團、志工辦理淨山清除獸鋏、山豬吊，近日更加強在平溪、瑞芳及汐止等近山區域巡查，排除隱藏在山林中非法陷阱，至9月已巡查12條路線、查獲陷阱共19組，提醒民眾違法使用陷阱，將依動保法最高處7萬5000元罰鍰。

動保處都會每年舉辦雷霆行動巡山，今年累積查獲陷阱共19組，清山路線達12條線，通報熱點通常因地緣鄰近山區及農作物區，常有野生動物及遊蕩犬隻出沒覓食，民眾為驅趕動物違法設立捕獸鋏或山豬吊，導致犬貓或野生動物遭夾傷。

近日動保員全副武裝腳著防滑膠鞋、手持登山杖確認可疑陷阱、身揹金屬探測器探尋捕獸鋏或山豬吊，循獸徑深入山林，絲毫不放過可疑違法陷阱，同時也沿街向農民宣導禁用獸鋏、山豬吊。除密切掃蕩山區熱點外，也積極查核五金行要求不得販售，杜絕違法陷阱。

新北市寵物公會理事長簡聖文表示，第一次擔任巡山志工，參加獸鋏、山豬吊清山活動，為找尋這些陷阱，要劈荊嶄棘，走獸徑，雖然沒有找到陷阱，但經過掃蕩，張貼告示牌，也有助大家關注，呼籲大家一起巡山，保護野生動物及毛寶貝。