前台北市萬華區孝德里前里長游堯堂與妻子徐詠芬，被控浮報里民活動場所租金詐領政府補助金67萬多元，一審將游及徐各判刑7年6月、3年8月，二審台灣高等法院逆轉改判無罪。檢方可上訴。

檢方起訴指控，台北市政府訂定《台北市里民活動場所租金補助辦法》，每個里每月可請領最高3萬元租金補助，游堯堂2007年至2018年擔任孝德里長期間，與妻子徐詠芬共謀虛報里活動場所3萬租金，但實際月租只有2萬2000元，11年間共詐領67萬餘元。

一審台北地方法院認定游堯堂共同犯利用職務機會詐取財物罪，判刑7年6月，他的妻子徐女判刑3年8月；二審高院認為，游男與徐女客觀上確有檢據申請每月租金3萬元之北市里民活動場所租金補助，但沒有主觀犯意。

高院表示，游堯堂會自行包紅包提供補助予低收入里民，他以租金差額支付該補助款項，因確實用於回饋里民上，難認他與妻子主觀上就請領上開租金補助有何為自己不法所有之意圖，改判無罪。