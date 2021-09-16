大陸湖南張家界擁有豐富的自然資源，每年都吸引不少遊客造訪，其中天子山、金鞭溪一帶，還有許多猴子出沒。日前有一名大媽至湖南張家界旅遊，開心地在美景前跳舞錄影，豈料下秒猴子竟衝了過去，直接把大媽的包包搶走，當下大媽被嚇得不知所措。

根據《白鹿視頻》報導，日前有一名大媽至湖南張家界旅遊，看到絕美的風景後，讓她陶醉的在現場唱歌跳舞，而她的朋友則在旁邊幫忙錄影，豈料當時一隻猴子聽到聲音後，也跟著靠了過去，隨即闖進鏡頭裡，馬上搶走放在地上的包包，嚇得全場大媽驚聲尖叫。

大媽們原本打算用聲音將猴子嚇跑，但似乎沒有任何作用，猴子並沒有因此罷手，而原本站在露台上跳舞的大媽，起初還想伸手搶奪，但擔心被猴子抓傷，因此手伸出一半又趕緊收回來，猴子隨後拎著包包跳下高台，留下一臉錯愕的大媽們，無奈嘆氣地說「完了完了！」。

影片曝光後，不少人抱持看好戲的心態表示，「看來也只有猴哥才能治得了大媽」、「連猴子都受不了廣場舞，更何況值大夜班的人，白天好不容易可以睡覺，結果躺下去就聽到廣場舞的歌」、「廣場舞跳到景區裡，已經打擾到住在這的原住民了」，不過也有人幫忙緩頰，「擾民的廣場舞確實很討厭，但這個阿姨只是自娛自樂一下，不至於被罵成這樣吧」。