廣越(4438)今除息，除息參考價為109.3元，以往年經驗廣越的填息傾向「細水長流」，2019~2020甚至是先貼息後填息的走勢。

廣越總經理吳朝筆日前表示，今年營收仍看2位數年增，目前訂單滿手，10月和11月的營收會非常旺。也就是說，今年Q4是全年最旺的一個季度。

展望明年，吳朝筆預估將增加35條生產線，新增包括越南隆安廠10條，約旦廠10條，中國嘉興8條，越南前江5條，馬來西亞2條。廣越今年客戶年成長最多的品牌是VF，今年VF營收占比成長快速增加，主要是VF補庫存，以及廣越具有約旦廠優勢，並且因應VF需求，廣越也新開中國廠。今年廣越於5月在約旦購買第三個廠，因約旦具免稅優勢，未來前景展望看好。

廣越營收約有5成以上來自越南廠，受疫情影響，8月營收受衝擊但仍優於市場預期，預期9月復工後可以陸續補上業績，第三季旺季會遞延到第四季，將待復工後透過加班趕工衝刺產量，第四季有機會是史上最好的第四季。

法人認為，雖然第三季傳統旺季營運受疫情衝擊，不過因為現在歐美解封帶動消費，客戶端需求非常強勁，品牌客戶沒有取消訂單，待停產解除後，庫存回補需求會更強勁，旺季效應將遞延第四季、甚至明年第一季。