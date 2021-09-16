敦陽科(2480)前7月每股稅前盈餘3.73元，年增超過1成，目前在手訂單仍達20多億元可以認列，法人估計今年獲利及營收雙位數成長目標可望達陣，再創歷史新高。

敦陽科為國內資訊系統整合大廠，代理超過40種國際知名資訊產品及解決方案，目前營收中，諮詢與維修服務占比超過3成，網路產品約26％，其他包括儲存設備、電腦軟體、工作站及伺服器主機等業務營收占比都在1成多。客戶則以電子業最多，達到45％左右，其次為電信業約15％。

今年來自於維修服務及網路產品貢獻提升，上半年營收28.63億元，年增12.5％，毛利率25％，稅後淨利2.78億元，年增14.2％，每股盈餘2.62元。

今年6月底公司在手訂單超過50億元，下半年可認列超過65％營收，8月營收5.43億元，來到今年最高月份，累計前8月營收突破40億元，年增61.6％，預期在手訂單到年底目前還可認列超過20億元。7月自結營業利益0.36億元，稅前淨利0.45億元，年增17.2％，累計前7月稅前淨利3.97億元，年增12.9％，每股稅前盈餘3.73元。

由於人工智慧、5G及資訊安全的發展趨勢不變，客戶持續投入相關的資本支出，可望帶動敦陽科的營運成長。