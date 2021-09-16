中秋節前夕，澎湖縣實物銀行啟動愛心物資發放，澎湖縣長賴峰偉16日先後前往惠民啟智中心、樂朋家園關懷身心障礙朋友，發送月餅祝福中秋佳節愉快。

縣府表示，實物銀行102年成立，不斷媒合熱心公益的企業、團體、廠商及個人善心捐款，結合各界愛心資源提供澎湖縣弱勢家庭物資扶助，讓弱勢朋友感受到社會溫暖與溫馨。

賴峰偉說，社會擁有悲天憫人情懷，人間情誼的昇華，他呼籲社會踴躍付出愛心，將溫馨散佈社會各角落，讓社會處處充滿溫情。

社會處表示，澎湖縣實物銀行為讓弱勢家庭溫暖迎中秋，13日起啟動愛心物資發放，提供月餅、麵條、罐頭、乾糧、奶粉等民生物資，總計208戶弱勢家庭受惠。透過關懷物資發送，將所有捐贈者的愛心送到每位受贈者手中，期望讓澎湖弱勢族群平安喜樂過中秋。

中秋愛心物資是透過各界捐款、贈送等方式來參與。關懷月餅則是由澎湖縣照顧服務協會(魔豆小舖庇護工場)及澎湖縣慢飛天使服務協會(集愛工坊)製作，藉以支持身心障礙者發揮潛力進而獨立，減輕家庭負擔，提升身心障礙者家庭生活品質。