新竹縣竹東警分局15日上午進行分局長交接，原本應該賀客盈門場合，卻突然出現一支約20多人的白舞獅慶祝團，大搖大擺一路前往分局門口，敲鑼打鼓「祝賀」分局長榮陞，詭異的是，由於民間習俗只有辦喪事才會使用白獅陣頭，蜈蚣陣也是有避凶涵意，因此此舉顯然具有相當具有針對性，挑釁意味十足；警局長吳敬田強調，絕不容許不法份子在新竹縣鬧事，「誰作亂就抓誰！」並以「一波一波掃、一個一個抓」，宣示嚴正執法的決心！

這群舞獅團15日上午前往竹東分局門口，鑼鼓喧天舞獅遊行，帶頭一車更掛上「恭喜升遷普天同慶」的布幔，兩隻喪事用的白獅，最後還跑到陣頭前，對著竹東分局門口跳舞慶祝，約10分鐘後陣頭才緩緩離去。

白獅隊率蜈蚣陣現身竹東分局長交接 把警局當喪家觸霉頭挑釁(民眾提供)

但地方民眾對這個陣頭卻摸不著頭緒，因為「舞白獅」在民間習俗中，只會出現於喪禮殯儀中，而中國人稱喪禮殯儀為「白事」，因此以舞白獅得名，若在一般民間陣頭舞白獅，都賦予觸人霉頭的意味。

據指出，原任江姓分局長執法強勢，對地方勢力不假辭色，一律嚴辦，可能因此讓不少地方人士不快，他在前一任分局長交接時，也遭到當地地方人士放鞭炮「祝賀調職」，未料這次趁他今天調走時，請來喪事白獅，跑到警局前跳舞刻意觸眉頭，但如此挑釁的行為，讓警界顏面掃地，引發地方人士及警界熱議。