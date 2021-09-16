凱基銀行表示，第四季全球金融市場恐因購債退場及疫情兩大變數而出現震盪，惟因全球資金仍然豐沛，投資人可保持審慎樂觀，建議美股、歐股仍是投資基金或ETF的首選，並宜適度增加美元比重，減少持有新興市場貨幣。

凱基銀行指出，2020年初全球爆發新冠疫情，當時各國為抑制疫情快速擴散，紛紛採取鎖國政策，製造業供應鏈瞬間斷鏈，導致全球經濟急凍，所幸各國央行齊力祭出史無前例的貨幣量化寬鬆政策，全球在一季後，就從衰退步入復甦，創下史上最短的景氣衰退期。2021年延續經濟解封、歐美消費及旅遊陸續恢復，國際貨幣基金預測全年將創下6％的高度世界經濟成長率。

第四季在操作策略上，成熟市場如美股、歐股仍是基金或ETF投資標的之首選，產業選擇建議如iPhone 13的科技業、防疫需求的生技業等兼具前景及題材之產業；債券方面建議選擇與股市相關性較高、利率風險相對較低的高收益債，以領息作為投資收益來源並中長期持有為佳，至於貨幣配置，宜適度增加美元比重，並減少持有新興市場貨幣。