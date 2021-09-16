為避免中國搶先台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，恐使我國被排擠於亞太區域經貿體系之外，民進黨立委邱志偉、許智傑今召開記者會，呼籲相關單位抓緊國際友台機遇，順勢推動我國於今年正式申請加入CPTPP。

邱志偉指出，針對區域全面經濟夥伴協定RCEP是由中國所主導，台灣加入的可能性微乎其微，台灣應優先爭取加入CPTPP，加上中國國家主席習近平在APEC會議中公開表態，中國將積極考慮加入CPTPP，因此台灣應該加快速度，搶在中國前加入。

邱志偉表示，我國加入CPTPP有三大工作項目必須同步進行，包含調整法規體制、做好國內溝通及對外遊說等三大面向，法規調整部分，除了已完成9項法案修法外，仍有4項法案還未完成，其中專利法、著作權法、商標法等3項法案尚待行政院送至立法院審議。

邱志偉認為，在多年新南向政策的耕耘下，我國與區域國家的經貿連結已非常密切，且在高科技、5G及生醫等領域的尖端表現，更成為各國爭相合作的經貿夥伴。「台灣加入CPTPP比中國更有底氣，應該要有信心」，因此，我國需把握加入機會，讓CPTPP成為台灣深化與新南向國家經貿關係的突破口。

許智傑表示，CPTPP今年輪值主席國為日本，且日本國會議員及執政黨外交部會會長皆曾表態，將全力支持台灣加入CPTPP，相關部會在這幾年也陸續修訂相關貿易法規，當前國際社會普遍對台持正面印象，正是台灣爭取加入CPTPP的最佳時機，希望部會加速相關貿易法規修法進度，並且力拼在今年申請加入CPTPP。