行政院長蘇貞昌今於行政院會表示，我國自行採購的108萬劑的莫德納和64萬劑的AZ疫苗運抵台灣，預計明日運抵台灣，我國疫苗到貨量累計達1700多萬劑，其中，莫德納疫苗封緘後立即配送，安排接種第一劑滿10周長者接種第二劑。

衛福部長陳時中今在行政院會報告疫苗到貨狀況及BNT校園施打作業，陳時中表示，目前台灣已完成簽約採購的疫苗共6081萬劑、民間捐贈1500萬劑，加上友邦捐贈，疫苗數量總量達8217萬劑，目前到貨已超過1500萬劑。

陳時中表示，明天將有一批政府自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗與64萬劑的AZ疫苗抵台，若加計這兩批將到貨的自購疫苗，台灣到貨量將可超過1700萬劑。

蘇貞昌則說，先前他在立法院備詢曾說8月底前到貨1000萬劑，若加上明日將抵達莫德納和AZ疫苗到貨後，目前台灣總疫苗數量遠超過先前所提到的目標。

BNT校園施打作業部分，教育部統計19縣市意願登記結果，有93.83％的學生願意接種BNT疫苗。蘇貞昌表示，可見學生和家長也都對施打疫苗有信心，這是國人一起努力防疫的最好表現。

蘇貞昌強調，病毒變種快速，疫情依舊嚴峻，台灣在短短三個月把疫情控制下來，並從各方面努力採購疫苗，呼籲民眾輪到你就去施打疫苗，讓疫苗覆蓋率能夠提高。