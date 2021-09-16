國內新冠肺炎疫情升溫，公共衛生人力需求量大幅增加，考試院今年11月將首度舉辦專技人員高等考試公共衛生師考試。考試院院會今天通過修正相關組織規程，將增設公共衛生師考試審議委員會，以審議該考試應考資格等疑義案件。

110年專門職業及技術人員高等考試建築師、24類科技師、大地工程技師考試分階段考試、公共衛生師考試，以及普考不動產經紀人、記帳士考試，定於11月20到22 日舉行。

考試院院會今天通過修正「專門職業及技術人員考試審議委員會組織規程」第2條。考試院表示，為配合專技人員高等考試公共衛生師考試規則訂定，並訂於110年11月首次舉辦該項考試，考選部增設公共衛生師考試審議委員會，審議該考試應考資格疑義案件。

另配合專技人員高等考試技師考試規則規定，將「工礦衛生技師」類科名稱修正為「職業衛生技師」；又為自106年開始辦理專技人員高等暨普通考試驗光人員考試，其應考資格疑義案件由醫事人員考試審議委員會審議。

公共衛生師法在109年6月3日公布施行後，為符應國家需要，增設專門職業及技術人員高等考試公共衛生師考試，今年是首度舉辦。衛福部表示，主要為建立公共衛生專業服務體系，明確公共衛生師的權利義務，提升公共衛生專業及發展，以促進民眾健康。民眾需經公共衛生師考試及格，並依法領有公共衛生師證書者，才能充任公共衛生師。