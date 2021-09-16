時序進入第四季，台股面對機會與挑戰，在股價基期墊高下，面對國際關鍵情勢的利多利空，電金傳產仍各擁題材，下波領漲主流產業，投信業者點名七大族群，即晶圓代工、ABF載板、車用電子、資料中心／伺服器、鋼鐵、運動紡織及壽險。

瀚亞投資總經理王伯莉表示，今年台股表現相當突出，市場交投熱絡，國人投資台股基金的意願跟著提升，該公司台股基金規模也自去年底成長33.9％，同期間國內台股基金整體規模成長29％，若扣除今年新募集基金，規模也成長25.9％。代表瀚亞所發行的台股基金表現相對出色，凸顯研究團隊優秀操作能力受肯定。

瀚亞投資長劉興唐指出，疫情爆發至今，美國股市屢次領先全球創歷史新高，連帶激勵台股走強。接下來多頭行情能否延續，須密切注意四大觀察指標，即美國聯準會動向、重要經濟指標、股市評價、疫情風險追蹤。

近期美國聯準會宣布開始縮減購債，引發市場疑慮，但縮減購債並不等同於緊縮，預計貨幣寬鬆的流動性環境不變，將繼續支撐股市行情，須關注的是美國就業數據與通膨等重要經濟指標，仍是何時升息的關鍵。劉興唐分析，目前美股本益比（PE）約22倍，處於歷史高檔，但低於科技泡沫時的26.5倍，只要美國企業能夠維持獲利，無須過度擔心評價面過熱，且疫情變化與疫苗政策仍將牽動全球經濟復甦進度。

國內投資部主管劉博玄認為，現在已非電子股或傳產股獨強的時代，多元族群輪動格局可望延續，第四季看好晶圓代工、ABF載板、車用電子、資料中心／伺服器、鋼鐵、運動紡織及壽險等七大族群，可望成為台股下波主流。目前台股本益比約18倍，處於歷史區間中上緣，股價淨值比約2.3倍，歷史高點約為3.4倍，兩項評價面均未偏高。

從匯率角度來看，台股與新台幣走勢長期為正相關，新台幣走強，有利台股多頭延續。劉博玄強調，從產業發展來看，台灣企業中長線競爭力及獲利成長性可期，造就台股持續偏多格局，進入第四季將面臨到去年同期高基期影響，預估指數將是高檔震盪整理格局為主，若出現較大修正，即是中長線良好買點。建議利用定期定額，或逢市場修正時單筆分批布局。