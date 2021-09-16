大學已在本周陸續開學，但受疫情影響，所有學校幾乎開學前兩到三周皆採線上教學。台北商業大學校長張瑞雄認為，10月之後，各校配合教育部改以實體與線上教學同步進行，不只造成教師極大困擾，疫情更是衝擊高教國際交流，交換生與教師互訪等項目縮減，恐影響我國高教的世界排名。

國家政策研究基金會於今（16）日舉行「大學會不會變成防疫破口」線上記者會。

張瑞雄在會間表示，目前大專校院多採遠距教學方式，兩周後即將回歸實體教學，但部分課程採混班上課，群聚感染病毒風險相對提高，校方如何因應，將是嚴苛挑戰。

張瑞雄指出，教育部發布的大學開學指引，對實體授課人數設有80人為上限的規定，各校情況雖有不同，但校園空間與視訊設備皆有限，若要同時進行實體與線上雙軌教學，不僅難度高，更將造成教師極大困擾，再加上遠距教學不利師生互動與實作課程，學生的學習品質恐受影響。

張瑞雄也提到，大專校院師生未能全面施打疫苗，感染或傳播病毒風險高，教育部的指引規範教學應採固定座位、固定成員方式進行，但大專校院有許多旁聽的情況，旁聽生難有固定位置，校方只能盡量將桌椅間隔排寬。

張瑞雄擔憂，疫情衝擊我國高教的國際交流，如交換生、教師互訪等項目皆被縮減，未來恐影響我國高教的世界排名。

東海大學行政管理暨政策學系副教授魯俊孟則說，在施打疫苗方面，「大專校院教職員生像是被遺忘的孤兒」，大學生大多在外租屋甚至參與社團，不像高中以下學生有較多時間是長期在同一空間，因此大學生在防疫上面臨更多風險，但教育部未曾重視。

高雄醫學大學前副校長陳宜民提到，教育部忽略大學生的自主性，未將「大學生自我管理意識的提升」列入規範。尤其大學生在住宿、團體生活上有更多接觸，需要更多自我保護的管理準則指引。

陳宜民也說，大專校院教職員生是目前主要的疫苗孤兒，但在該指引中，並未將大專校院教職員生的疫苗施打率列入查檢，顯示教育部長及高教司長在大專校院防疫上的失職

「大專校院的破口，就是地方的破口」，陳宜民建議，地方政府應考慮將BNT殘劑，也提供給在地大專校院的教職員生施打。