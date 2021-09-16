朱立倫今天公布給黨員的公開信，提到「贏選舉、強領導、連國際、通兩岸、重青年、改黨務」6大目標，號召黨員9月25日出門投票。（朱立倫辦公室提供）

國民黨主席候選人朱立倫今天發布第2支競選廣告，訴求「團結全黨」、「領導力」，主打「中央財經專業」、「地方治理經驗」、「連結國際及兩岸」，拉回選戰的主軸。另朱立倫也公布給黨員的公開信，提到「贏選舉、強領導、連國際、通兩岸、重青年、改黨務」6大目標，號召黨員9月25日出門投票。

朱立倫發布的最新競選廣告，空戰宣傳以「團結全黨」、「領導力」正面訴求為主軸，以明快節奏的調性，主打「中央財經專業」、「地方治理經驗」、「連結國際及兩岸」，拉回選戰的主軸。

同時，朱立倫也發出全黨黨員信，呼籲大家與他一起挺身戰鬥，國民黨一定要「強」，並向黨員喊話，「同志們，離開的，回來吧！猶豫的，出來吧！」，國民黨一定要贏得2022地方選舉、2024一定要重返執政，「為中華民國的未來而戰！」

朱立倫提出「贏選舉、強領導、連國際、通兩岸、重青年、改黨務」6大目標，他將無私無我，推出最強候選人，贏得2022，2024重返執政；重拾領導力，整合14縣市及各級黨公職，讓國民黨更團結、更具戰鬥力；強化對美日等國際友邦溝通，重拾國際事務話語權。

朱立倫說，他將重新連接溝通管道與恢復交流平台，成為兩岸及區域和平的穩定力量；並引入年輕思維、培訓「青年儲備主管」，培養下一代國民黨戰將；同時匯集社會資源與力量，與時代脈動同步，讓國民黨更強更好。