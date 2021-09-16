高鐵延伸宜蘭設站鬧得沸沸湯湯，宜蘭各界今（16）日更包遊覽車北上立法院力爭設站宜蘭。交通部長王國材中午臨時召開記者會重申「現在完全沒有定案」，25日早上10點他會在宜蘭開說明會，會把四城、宜蘭、縣政中心和羅東等4個站優缺點一併向宜蘭鄉親報告，「如果9月25日沒有談成，繼續溝通。」

王國材表示，交通部、行政院花了1700億把高鐵延伸到宜蘭，是綜合考量台北都會區的運輸需求及宜蘭的發展，設址是非常慎重。目前交通部正委託顧問公司評估4個站址。宜蘭高鐵計畫不同時期有不同考量，方案可能再討論，但是現在完全沒有定案，希望透過專業討論，也符合宜蘭民意需求。25日他會在宜蘭開說明會，把4站優缺點全部報告，以及用地、拆遷、特定區等課題，也歡迎宜蘭鄉親、立法院和縣政府充分討論，如果大家從優缺點中能夠克服缺點，交通部會尊重專業和民意的結果。

25日說明會之後是否會做一個決定？王國材僅說，去年完成綜合規劃初稿，現在最後在等站址確定就可以結案，綜合規劃報告就可依按照行政程序，由鐵道局 送交通部、送行政院審查，希望這個部分可以加速。高鐵是宜蘭百年的重大建設計畫，這麼大一個計劃，其他縣市都很羨慕，當然不希望花了1700億，宜蘭鄉親還不歡迎。

王國材說，現在有防疫要求，室內活動限制80人，因此25日說明會希望開放室外，讓更多鄉親看到螢幕，也會轉播。

今年中秋疏運，公路總局預估光是在蘇花改就會塞13個小時。王國材說，南港到宜蘭高鐵17分鐘，當初就是希望解決國5塞車、台北都會區到宜蘭的假日旅次問題，把公路旅次轉到高鐵，同時解決雪隧塞車問題；高鐵到宜蘭之後變成快鐵計畫，形成環島高快鐵網。

被問到交通部政次已經到宜蘭溝通好幾次，之前的難處是什麼？王國材說，很多交通建設在規劃階段，往往民眾非常歡迎，但是到了建設階段，牽涉土地變更、房屋拆遷、環評、特定區等，很多問題要克服。設站的部分，大家都希望高鐵在自己的鄉鎮裡面，這都可以理解；但是高鐵不像捷運會每天使用，所以要透過很多接駁系統、停車問題、轉乘問題，這些都要考慮。