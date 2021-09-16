嘉義縣政府今天早上在大埔鄉歐都納山野渡假村會議室舉辦基層座談會，過去地方曾多次反應大埔地處偏遠公教人員卻無法領偏遠地域加給，導致學校留不住老師等問題，嘉義縣長翁章梁今天帶來好消息，宣布大埔鄉公教員工111年起支領偏遠地域加給，每人每月可多領基本數額1030元，受惠的編制內公教員工人數約有106人。

大埔鄉內機關學校雖與鄰近阿里山鄉都同屬偏鄉，但因海拔高度不足1000公尺，且公車站牌都在5公里內，不符原有「地域加給表」規範，大埔國中小家長會甚至自發獎金就為留住好老師，這次宣布可領加給，對地方來說是一大喜訊。

翁章梁表示，為具體解決大埔地區公教人員高流動率困境，縣府人事處不斷與相關單位協調，邀人事行政總處私下實地走訪，第一手掌握大埔鄉的困境，種種努力後終獲行政院來文同意支領加給，希望藉由加給，緩解大埔地區留不住公教人力的困境，提升在職員工工作士氣，保障學生受教權。

大埔地區公教人員除111年起每月領取固定基本數額1030元外，112年起，留任人員在職年資每滿1年，再加發俸額2％的薪資，最高可達10％，縣府指出，行政院於109年實施修正後的「地域加給表」，增加合理化方案選項，合理化方案是授權各地方政府透過多面向指標，重新檢討轄內機關學校地域加給支領情況並予以調整，不同以往只能以「站牌距離」及「海拔高度」為支給條件。