騙徒稱需要5000美元才能讓海關寄件。（警方提供）

葉門醫生戰亂要寄「愛的禮物」熱心運將阻癡心女匯款

33歲林姓女子在網路結識自稱在葉門戰地當醫生的男子，雙方網戀發生感情，以老公、老婆互稱，日前醫生表示國家戰亂，處境很危險，他已將自己最重要的東西全部打包，寄給林女，但需5000美元才能領取，林女在西門町攔下林姓運將的計程車，急著要奔赴基隆海關，運將一聽類似的套路很像詐騙，最後將車開到派出所，在警方協助下點醒林女。

警方指出，林姓運將日前在西門町載到林姓女乘客，對方慌張表示要趕往基隆海關，但又說不出去海關哪個單位，運將隨後細問，林女才說她趕著去匯錢，要拿遠在戰亂葉門的男友包裹。

因種種敘述，和之前常見的愛情詐騙雷同，看著焦急的林女，林姓運將最後決定，將車先開往萬華分局莒光路派出所。

林女向警方表示，她透過網路，認識遠在葉門當醫生的男友，最近男友慌張告訴她，葉門遭到戰亂及恐怖攻擊，當地已沒有銀行，他已將自己隨身最重要的物品、財產打包，寄給最愛的女友。

後來男友又說，包裹被海關扣留，現在要5000元美元，對方才答應寄出，要林女快點想辦法付錢、領包裹。

林女因此慌忙跳上計程車，準備趕到基隆海關付錢，莒光所所長李文豪獲悉後，立刻告知整個過程都是詐騙，並找出許多類似的網路新聞，林女發現有一堆戰地醫生都用這種方式行騙，這才恍然大悟，不斷感謝警察和司機。

林姓司機表示，林女上車後很著急，但又說不出海關機構，後來聽她說什麼亂戰國家的男友，他就認為可疑，助人為快樂之本，也為攔阻詐騙盡點心力。

萬華分局呼籲，民眾如接獲陌生來電或是陌生交友訊息，務必先撥打165反詐騙諮詢專線查證，把握「一聽二掛三查證」的要領，唯有冷靜查證，才能確保自己的財產安全。