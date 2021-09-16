1名網友日前發現住家大樓有住戶從自家將1條超長延長線，自3樓窗戶拉到1樓停車場，當場為電動機車充電，怒批萬一進水漏電，恐導致整棟大樓失火受害，他向該對方說明此事，對方還解釋因為剛搬進來，不知道此規定，他則不滿地說「這是基本常識好嗎？一句不知道就可以做這麼危險的動作」。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他的住家大樓有1戶住戶因不想將電動機車的電池拿上樓充電，竟從住家3樓將延長線從窗外一路拉到停車場，直接充電起來，原PO怒批「那如果意外進水漏電，引起火災整棟大樓都燒了怎麼辦？你付得起責任嗎？你扛的起嗎？」

大樓3F伸出延長線充電機車 驚悚1幕網轟：漏電整棟完了

該網友說，「充電是一整晚，這個時間大家都在休息睡覺了，發生了火災誰會知道呢？」他之後敲門告知對方，對方還說剛搬來，所以不知道危險性，「這是基本常識好嗎？一句不知道就可以做這麼危險的動作」，他說大樓的2個出入口經常停入大量機車，沒有其他的逃生門，萬一真的發生意外逃生不易。

先前也曾有媒體報導住戶從2樓拉延長線為1樓電動機車充電，造成失火整輛車燒剩骨架，其他網友也留言說「這樣充電真的很腦殘很危險」、「突然下雨會走火吧，這是公共危險阿」、「用這種花線，危險性很高」；消防局也提醒，電動機車應避免整晚充電，防止過充情形產生，充電時也應直接接於插座充電，避免拉接過多延長線或由樓上串接至樓下充電，防止過負載引發火災。