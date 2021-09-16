埔鹽鄉22村聯署反對浮濫新設雞舍，15日到縣府廣場抗議要求修法，吶喊「還我清淨的空氣」。（吳敏菁攝）

埔鹽鄉22村聯署反對浮濫新設雞舍，15日到縣府廣場抗議要求修法，吶喊「還我清淨的空氣」。（吳敏菁攝）

埔鹽鄉22村聯署反對浮濫新設雞舍，15日到縣府廣場抗議要求修法，吶喊「還我清淨的空氣」。（吳敏菁攝）

埔鹽鄉22村聯署反對浮濫新設雞舍，15日到縣府廣場抗議要求修法，吶喊「還我清淨的空氣」，埔鹽鄉長許文萍要求嚴格把關，副縣長林田富接受陳情書。（吳敏菁攝）

埔鹽鄉也是彰化縣養雞密度超高的鄉，新核准５座養雞場後，還有７、８家排隊等著要申請，全鄉民被惡臭味、蒼蠅紛飛，干擾得生活品質大受影響，面對新設畜牧管理自治條例，埔鹽鄉22村聯署反對浮濫新設雞舍，15日到縣府廣場抗議要求修法，吶喊「還我清淨的空氣」。

繼芳苑鄉激增畜牧場，鄉親大反彈，發出「鄉下人也是人」的怒吼後，畜牧投資業者又轉戰要進駐埔鹽鄉，埔鹽鄉爆發憤怒組成自救會，南新村長施正賀表示，村里人口才1600人，養了35萬隻雞，密度超級高，過去只有4場，近期又核准2場，加起來已經6場，還有1家在申請中，睡覺也被臭醒了，客人到訪，就看到全是蒼蠅在飛舞，「這就鄉下的生活環境啊」。

鄉長許文萍表示，縣府畜牧管理自治條例規定，新設畜牧場距離商家、機關、住宅、學校等要300公尺以上，但300公尺根本無法有效阻絕雞舍臭氣，況且這距離還不包含農舍，但許多農民收入微薄，傾其所有資源才能興建農舍作為居住，是安身立命之所，受嫌惡設施之侵害，卻無法得到保護。

鄉民連署修正自治條例，要求新設畜牧場周界要1公里以上，並且農舍也要等同住宅、學校被納入，當成人的居所。抗議群眾遞交陳情書，農業處副處長郭至善出面，鄉民要求縣長面對，僵持1個小時，鄉民在烈陽下，坐在地上等待，最後副縣長林田富出現接受陳情書。

林田富表示，縣府的立場就是要為鄉民把關，只要地方不同意，縣府也不會同意申請，鄉公所、鄉民代表會是第一線，鄉長許文萍則指出，最重要是要有法令的保障，地方要抵擋才有武器，否則豈不是被告到死，詆毀到死。

林田富指出，修改本縣新設畜牧場管理自治條例，提出加嚴的作法，將原來新設置畜牧場應距離住家等300公尺的定，修正為500公尺以上，且必需採用密閉式水濂等新設施，減少對週遭環境的影響。另外，禽畜糞及廢水皆需有合乎環保標準的規定。目前新修正之新設置畜牧場管理自治條例，已送議會審議，縣府後續也會建議公所於初審時應多方聽取地方民眾意見，若畜牧場有未經處理的廢水偷排情事發生，將予以最嚴厲的罰款及停業處分。