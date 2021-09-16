受氣候暖化影響，氣溫逐漸升高，為協助都市排水減洪、降溫退燒，台北科技大學水環境研究中心與台北市政府合作，在北科大周邊人行道監測分析透水鋪面，發現透水鋪面在暴雨下，可提高吸收雨水，烈日高溫下可降溫約3℃，減少地表積水並減緩熱島效應。

台北市政府近年推動「海綿城市」，持續更新減洪治水工作，在工務局新建工程處規畫下，2020年底已完成「忠孝東路東、西路段及周邊人行環境改善工程」一至三段工程，整合捷運站出入口及人行道等，路面皆採用透水鋪面鋪設，取代不透水的瀝青或混凝土鋪面。

為協助了解人行環境改善工程的成效，北科大水環境研究中心於忠孝新生捷運站4號出口前示範基地設置感測器，利用物聯網系統監測透水鋪面，反饋像是積水等暴雨逕流等削減成效，並監測透水鋪面與其他鋪面的溫度差異。

北科大水環中心主任林鎮洋表示，透水鋪面孔隙率較大，可讓雨水直接滲入地下，提升地表入滲率，減少地面積水。晴天時，透水鋪面表層水分因蒸散作用帶走地表熱量，使鋪面降溫，減緩都市熱島效應。

林鎮洋比喻，地表逕流削減率可想像為一塊海綿可吸收多少水分，同樣邏輯便是削減率越高，代表透水鋪面吸收雨水的效果越好。

北科大水環中心自今年3月9日至8月31日經過半年監測（試驗持續進行中），發現透水鋪面能削減13.8％至63.4％的地表逕流，平均各場有效降雨逕流削減率約為40％。

在溫度方面，發現透水鋪面平均可低於瀝青鋪面2.5℃，尤其今年7月26日當日環境最高溫37.4℃時，透水鋪面可低於瀝青鋪面3℃。

北科大校長王錫福感謝台北市政府，將學校周邊環境納入人行環境改善工程，忠孝東路人行道大幅拓寬後，使市民師生出入更平安。而人行道的透水鋪面，也與校內的透水鋪面相得益彰；北科大為全台灣第一所在校園大量鋪設透水鋪面的大學，將雨水導往學校周圍的生態滯洪河道，結合雨水回收再利用系統，期能改善都市熱島效應，一同妥善利用水資源。