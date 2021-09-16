近期台北市、新北市、桃園市等地再度傳出DELTA病毒群聚案，部分縣市政府再度加嚴管制措施，影響勞動市場，據勞動部今天公布統計指出，實施無薪假（減班休息）的事業單位達3638家、人數達3萬7929人，相較上周增加181家，人數增加2166人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月。

據統計指出，實施人數仍以住宿及餐飲業為主，有674家、1萬4117人實施，支援服務業則有1240家、9052人次之。

是否因為近期傳出DELTA群聚導致無薪假人數增加？勞動部條件司副司長王金蓉說，減班休息應從長期趨勢來看，推估本期實施增加可能是9月上旬許多事業單位停止實施減班休息後，但評估仍未好轉因而再與勞資協議後再次實施，與短期因素影響較少。

至於未來會增加或減少？王金蓉說，要持續觀察疫情的發展，雖然目前仍維持在二級警戒、疫情控制也較穩定，但畢竟難預測疫情的發展，但她也提及，如部分事業單位看到振興措施，因此想把人找回來重回職場、事業單位減少實施，但也有部分事業單位擔憂疫情持續實施。