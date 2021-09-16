因應非洲豬瘟防疫，農委會宣布9月1日起禁用廚餘餵豬1個月，並自10月起輔導199頭(含)以下的小場轉型或退場。部分豬農表示，廚餘餵豬是在幫忙環保單位處理廚餘，如果不餵豬就會造成環境問題。環保署表示，10月後200頭以上養豬場仍可廚餘餵豬，小場每天多出的只有100噸，即使未來全數禁止廚餘餵豬，處理量能上也完全沒問題。

根據農委會統計，國內199頭以下畜牧場2101場，在養頭數13萬9889頭，取得廚餘再利用檢核為273場，登記飼養頭數3萬6449頭。農委會昨(15)日宣布，10月後將輔導199頭以下小型廚餘養豬場轉型或退場，連原本不含在禁用廚餘的蔗渣、酒糟酒粕、果皮殘渣等也將一同禁止。

台中林姓豬農不滿批，邊境疏漏的後果竟然是豬農來扛，不少廚餘養豬小場其實都有三段式污水處理設備及廚餘蒸煮，把小場通通歸類到高風險真的很不厚道，應該要去清查不合規定的小場才對。

桃園王姓豬農說，黑豬每天幫台灣處理大量廚餘，是在幫環保署大忙，如果未來全部都禁止，難道滿出來的廚餘不會變成環境問題？10月就要轉型或退場，真的太快。

根據環保署督察總隊統計，國內每天平均產生的廚餘總量2246噸，當中養豬廚餘1263噸，堆肥983公噸，堆肥當中又有80噸做為生質能發電用。

環保署副署長沈志修表示，假設未來全部禁止廚餘養豬，每天會多出1263公噸的養豬廚餘，各界關心的是這些廚餘要去哪？現階段200頭以上養豬場10月後仍可廚餘養豬，可以去化80到90％的養豬廚餘，199頭以下小場每天也就只有多出100多公噸。

除此之外，2年前各縣市已經有將廚餘瀝乾、碎裂減少體積，107年至110年也已補助地方13億增設堆肥、高溫快速發酵設備等，並以掩埋場進行自然熟化及焚化廠併同垃圾妥善處理。以台中市外埔綠能生態園區為例，第1期設施每天可處理80噸廚餘，第2期完成後每天處理量可達150噸；桃園生質能廠預定今年12月試運轉，每天廚餘處理量約135噸。

沈志修說，廚餘去化有很多管道，廚餘餵豬是兼具廚餘去化功能，即使未來廚餘不養豬，每天多出來的1263公噸完全可以處理不是問題，這方面環保署已經做好準備，至於集中收集與處理廚餘的做法，環保署和農委會將一起討論。