祈男的越野機車、安全帽、背包被找到，但人卻不見蹤影。（翻攝照片）

新竹尖石鄉高台山發生離奇失蹤案，一名住桃園的30歲祈姓男子，11日與友人騎越野車上高台山中途失聯，友人報案後，警消上山找到祈男機車、安全帽與背包，手機放在背包內，卻遍尋不見祈男身影，迄今已失蹤6天，親友集資54萬元發佈協尋，希望將人找回。

據了解，祈男與友人11日上午相約騎高台山，友人先返回登山口，但等到下午3時許仍不見祈男，友人沿機車痕返回尋找也找不到，立即下山向消防隊報案求救。警消上山搜尋，找到祈男機車，發現安全帽與背包放在車上，手機在背包裡，卻不見祈男蹤影。

警消、搜救隊、車友以及當地部落居民，連日來上山搜索無果，祈男公司同事與越野車友團共同募資新台幣54萬元獎金，發起協尋，希望能儘快找到人。

擔任義消的女登山家「三條魚」詹喬愉也在臉書分享密密麻麻的搜救軌跡路線，表示「無法理解的失蹤邏輯...所有東西都沒帶，大家都認為走不遠。但真的真的都踏遍了~」、「每一次搜救...都難免會讓人聯想...是不是被牽走了..？」。

另有搜救人員發文表示，今天（16日）凌晨4點在土地公廟等待家屬，準備了可以燒快1個小時的刈金，最後再上山討教山上的神靈，用民俗的方式炸砲現形，明天在地長老會親自上山，希望祈男快出來，別辜負這幾天百來位弟兄的辛苦。