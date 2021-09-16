促參公聽會現場出席情形。（台中市政府提供）

大里國運執行長出席表達建言。（台中市政府提供）

台中市北屯國民暨兒童運動中心進入促參可行性評估階段，市府運動局昨日依據促參法相關規定，邀集專家學者、地方居民與相關體育團體於北屯區公所舉行促參公聽會，由運動局長李昱叡主持，向市民報告籌劃進度、基地範圍、規劃方案初步構想及委外招商效益等，並聽取民意及建言，納入後續可行性評估，貼近地方需求。

李昱叡指出，北屯國民暨兒童運動中心位於崇德路三段及崇德八路一段路口，初步規劃興建地上三層和地下一層，總計樓地板面積約14000平方公尺，內部空間規劃包括體適能中心、韻律、飛輪教室、綜合球場、游泳池等核心運動設施及兒童專屬運動空間，並打造台中市唯一一座、符合競賽規格的滑冰場，目前由市府辦理興建統包工程招標作業中。

李昱叡說，市長盧秀燕上任以來致力推動北屯區體育運動及休閒產業發展，不僅在北屯規劃國民暨兒童運動中心，亦打造巨蛋體育館、開發洲際棒球場附屬商城等，也十分重視滑冰運動及選手培訓，期許未來北屯國民暨兒童運動中心除提供市民多元、豐富的運動選擇外，也能支持台中優秀運動選手培訓需求。

運動局強調，昨日公聽會彙整地方民意，體育團體及潛在投資廠商也踴躍參與，支持市府加速推動，並提供營運面實務經驗，如停車需求、選手培訓、兒童與樂齡運動推廣，以及空間配置、節能減碳應用等建議均將納入評估規劃，招商作業也將同步配合興建工程，提升整體設施機能與服務品質。