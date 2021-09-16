高雄巿議會第6次定期大會將自9月28日起召開，16日舉行的程序委員會議，同意市府提案82案及有關機關提案1案上程，其中，有關市有土地處分讓售案計有56案。

巿議會指出，截至9月11日止，議會計收到82案市府提案及有關機關提案1案，市府提案包括民政類2案、社政類4案、財經類58案、教育類8案、農林類1案、交通類3案、警消衛環類2案、工務類1案及法規類3案，經程序委員會討論後，全數同意上程。

據了解，市府提案涉及市有土地讓售案部分計有56案，包括民政局1案、財政局55案。審計部高雄市審計處則將提出「109年度高雄市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告案」，送議會審議。

有關專案報告議程，巿議會已安排10月22日上午舉行「中油高雄煉油廠土地汙染整治」專案報告，同日下午「731石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形」調查專案小組報告；另11月12日下午及12月6日下午也安排有專案報告，但報告主題還沒定案。

16日的程序委員會議由議長曾麗燕主持，副議長陸淑美及議員童燕珍、鄭光峰、朱信強、曾俊傑、韓賜村、陳善慧、劉德林等人與會。