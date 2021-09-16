被港媒封為「新宅男女神」的樂宜（Lokyii）擁有34C火辣身材，2年前她參加無綫電視綜藝節目《美女廚房》走紅，前年與眼鏡店太子爺黃俊輝一度分手又復合。昨(15日)她分享跟好友到海邊戲水的辣照，原本穿著熱褲的她到水中後立刻換上丁字褲，一轉身臀部的植物刺青全露，讓粉絲看傻。

樂宜早年被直擊和男友同遊泰國，媒體後來起底男方是富二代黃俊輝，傳因男方不滿她在網上秀性感照而分手，但後來兩人和好繼續交往。今年6月黃俊輝過39歲生日，樂宜便曬出兩人到飯店慶生吃燭光晚餐的美照，照片中她半露酥胸，更曖昧寫下：「在房吃晚餐，上身穿美美的，下身穿睡褲，你懂的。」

樂宜之後替男友緩頰，澄清黃俊輝家境並非豪門，「只是中上程度的家庭」，今年7月她獲邀成為某美食廣場代言人，問到平時是否會替男友下廚？她表示自己只有基本概念，其他都是看網上影片學的，最常煮的就是泡麵，「他（黃俊輝）都說OK，吃了沒拉肚子就好」。

樂宜穿丁字褲露出刺青。（圖／翻攝自lok_lokyii IG）

昨樂宜分享到海邊的照片，直說是訓練背肌的一天，照片中她背對鏡頭，臀部下方的刺青圖樣難得見客，引來粉絲直呼：「不知道妳有這麼多刺青」、「身材越來越正」。而她上月受訪表示最近開始跟女星黃榕健身，才發現自己體脂肪高達27，被說比一般的胖子還要高，讓她很驚訝，於是請黃榕加倍督促指導她，希望之後可以美美穿比基尼，近年她在夜店當女DJ，未來也希望有機會出RAP歌曲，當作是送給自己的禮物。