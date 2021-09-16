投資人在近來漲多後稍作休息，周四日本股市盤中由升轉跌，但能源股追隨隔夜美國同業走高。

目前日經指數下跌0.83%，為30,259.09點。東證一部指數跌0.72%，為2,081.34點。

Pictet Asset Management策略師Takatoshi Itoshima表示，國內的政局發展帶動日股走高，但近來日股漲幅超越美股後，市場動能正逐漸趨於停滯，不過最近幾天投資人傾向於逢低買進，顯示他們對後市仍然正面看待。

內需受惠股表現疲弱，綜合消費品指數一度下挫1.51%，其次是科技和券商股分別跌1.41%和1.36%。

在綜合消費品指數成份股中，遊戲機製造商任天堂和體育用品製造商Asics股價分別下跌2.63%和5.16%。

科技股對日經指數的拖累最大，東京威力科創目前跌3.44%，軟銀集團跌2.79%，愛德萬測試跌4.45%。

國際原油價格連漲第4天，帶動隔夜標普500指數能源股大漲3.82%，受此提振，煉油股上漲約2%，石油勘探股漲逾1%。