高頻高速及車用電子需求強勁，銅箔基板廠台光電(2383)、聯茂(6213)及台燿(6274)第3季營運看好，有機會連袂創下單季歷史新高，今天盤中股價亦同步逆勢大漲。

相較於電子產業鏈因缺料及終端需求雜音四起，致使第3季旺季蒙上陰影，銅箔基板廠營運相對出色，受惠於高頻高速、蘋果等手機品牌廠推出5G新機、車用電子等客戶訂單強勁，台光電、聯茂及台燿業績依舊亮眼，未受到市場雜音太多影響。

台光電8月合併營收為36.82億元，月增3.57%，年增42.2%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為247.99億元，年增45.29%；台光電表示，在美系客戶推出新手機的拉貨時程恢復到正常狀態及類載板應用持續增加下，第3季出貨量將大幅成長，兩大產品可望讓第3季旺季更旺。

聯茂8月合併營收為31.66億元，月增7.29%，年增60.57%，首度突破30億元，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為216.71億元，年增26.1%；由於客戶訂單能見度還不錯，聯茂預估，第3季合併營收可望挑戰單季歷史新高。

台燿8月合併營收為19.45億元，月增0.88%，年增27.44%，再創單月歷史新高，累計前8月合併營收為140.1億元，年增9.47%；從往年趨勢來看，台燿今年下半年營運可望優於上半年。