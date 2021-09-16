核二2部機組分別於今年11月及2023年3月屆滿後除役，但其實核二1號機囿於「用過燃料貯存池」爆滿，因而在今年7月1日時就實質停機，台灣電力公司今天首度把「核能二廠除役計畫」環評報告書送審至環評專案小組審查，台電指出，取得除役許可後，擬在25年內完成除役，台電提及，因為北部電力來源不充足，未來拆廠除役後希望保留做為電力設施再使用。

台電表示，核二廠總面積約220公頃，除役計畫範圍約60公頃，預計在取得除役許可後前8年把反應爐內用過核燃料移至室外乾貯設施、興建如低放貯存庫、土石堆置場及附屬設施等，並在後續12年把「用過核燃料移至室內乾貯設施」、「廠房系統與組件拆除、廠房建物除汙」，後續3年「拆除無汙染建築物、廠址最終輻射調查」，最後2年則要完成「土地復原」，整體期程估計約要25年。

據台電民調指出，有33.9％的民眾贊成除役、36.6％的民眾則認為「要有足夠的替代能源，不影響供電的前提下，願意支持除役計畫」，但也有27.2％的民眾不贊成除役，認為「除役造成電力短缺」；意見領袖部分則有27.5％占成除役、60％在「回饋金繼續發放」的前提有條件贊成。

環評委員詢問，核二除役後的用地仍為電業用地，未來是否要考慮再興建電力設施？台電副總、核能發電事業部執行長簡福添說，因為北部電力來源不充足，希望把低放射性廢棄物、用過核燃料移至中期貯存設施，再做電力設施使用，目前尚未討論，但預估會供「低碳電力」使用。

此外，民間團體提及，應具體評估火山、海嘯、斷層、暴雨洪水及氣候變遷對除役的影響，應評估並提出因應對策，專案小組也要求確認各項除役興建設施耐震設計基準合理性，評並檢討評估設置海嘯牆之可行性，補充施工期間因應氣候變遷（包括地震、海嘯等）緊急防救災應變計畫及具體措施，要求補件再審。