王宥忻（左）和老公拍攝結婚10周年婚紗照。（固力狗娛樂提供）

王宥忻拍攝結婚10周年絕美婚紗，出動新款賓利歐陸GT敞篷車同框，詮釋夢幻婚紗貴氣奢華。這次婚紗的主題為歐爸與女神的甜蜜記錄，王宥忻說：「剛開始在一起的時候老公負債千萬，當時沒有拍婚紗，後來兩人約定之後有能力的話每年都要拍婚紗照留下紀念。」她分享10年婚姻一路走來最大成就，除了一雙兒女乖巧懂事、和老公感情甜蜜，最重要的是王宥忻與老公的前妻化敵為友，讓前妻也變成自己的家人。

王宥忻每年在重要聚會時，一定會邀請老公的前妻與前妻的小孩一起團圓，她說：「一開始很討厭前任，後來內心跟自己對話，如果我一直很討厭前任，那跟另一半的關係就會整天吵來吵去、破壞夫妻關係。」後來她改變心態，心想如果沒有前任就沒有現在的老公，開始打從心底感謝她，「老公的前妻是一個很有愛心很會照顧小孩小動物的人，數年前自己的事業很忙沒辦法帶小孩，婆婆提議讓兩個小孩給前妻照顧，一方面也讓前妻有薪水和收入，當初我很掙扎畢竟兩人一開始關係不好，但後來觀察到她真的很會照顧小孩，如果自己可以先釋出善意，兩人關係應該會改善」。

王宥忻現在每個月還會找老公的前妻聚會、吃飯，分享近況聯絡感情，「很多人覺得不可思議，但如果自己清楚你的目的是想讓家庭關係以和諧為前提，如果彼此都有相同的目標其實做起來一點都不困難」。因為王宥忻有別於一般人不同的思維，所以人生也活得精彩和不平凡。

王宥忻表示常常接到很多學生和粉絲來問如何獲得成功、如何賺大錢，她認為答案其實很簡單，就是要先擁有「豐盛的思維」。王宥忻分享小時候常常被長輩情緒勒索，「像是媽媽會講你是姊姊應該要照顧弟弟妹妹，但會懷疑為什麼照顧弟妹變成我的責任？為了得到媽媽的認同，就會勉強自己去承擔，即使內心不認同」，長大後才發現，很多事情應該要出自於愛，自己心甘樂意想承擔才去做，而不是為了想得到對方的認同而去做，就會感到自在很多，即使親密如家人，設立界線很重要，這樣才能讓彼此的關係長久。