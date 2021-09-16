西勢溪護岸整修後。（金山區公所提供）

西勢溪護欄加高後。（金山區公所提供）

新北市議員白珮茹議員及金山區長廖武輝至完工現場會勘。（金山區公所提供）

新北市議員白珮茹議員及清泉里長陳麗蘭至完工現場會勘。（金山區公所提供）

新北市金山區西勢溪上游每逢豪大雨，便發生溪水溢流路面造成積淹水情形，新北市議員白珮茹協助金山區公所向新北市水利局爭取改善，上月完成新設護岸107公尺及既有護岸加高327.2公尺改善工程，日前璨樹颱風襲台，已無溪水溢流現象。

金山區公所今年3月向水利局爭取西勢溪應急工程補助經費162萬元，施作工程打通河川瓶頸段以提升河防安全外，更利用天然石材砌石護岸工法，營造出兼具美觀及生態的水域環境，工程於8月23日完工。

白珮茹表示，西勢溪上游堤岸整修後，明顯改善溪水溢流狀況，也維護現有河道生態環境完整性，璨樹颱風侵襲雖帶來豐沛雨量，此處卻已無溢流情形，期許未來西勢溪再無積淹水情形發生，保障民眾生命財產安全。

金山區長廖武輝表示，西勢溪上游左側屬河道衝擊面，原無護堤且有河水沖刷基礎掏空疑慮，工程以生態工法施作，針對原有護岸加高並新設半漿砌石護岸，改善後除了使原本不完整的護岸完成連接，也保護岸邊農地並增強原有排水功能，更營造多樣性的水域生態，這次在璨樹颱風夾帶豐沛豪雨侵襲下，見證工程成果。