立法院新會期明日開議，邀請行政院長蘇貞昌報告「3＋11」決策及備詢。民眾黨立委邱臣遠今質疑，立法院至今尚未看到調查小組報告；國民黨團則要求蘇揆先道歉。對此，行政院發言人羅秉成表示，「3＋11」調查報告內容已完竣，希望今日能夠送達立法院，最慢會在明日蘇揆報告前送出。至於決策過程，報告內容會詳細說明原委，決策過程可受公評。

立法院6月17日通過朝野協商決議，要求行政院在3個月內成立「3＋11」調查小組，並提出書面調查報告給立法院。眼看期限將至，且蘇揆明日將赴立法院報告及備詢，行政院至今未提出檢討報告，不僅引發民眾黨團批評，國民黨團更要求蘇貞昌為「3＋11」決策道歉。

對此，羅秉成表示，調查報告已完竣，現在在行政作業中，依據立法院決議是3個月內提出報告，因此最慢明日會提出，若作業來得及，希望能在今天送出報告。

羅秉成說，由於調查報告內容要向立法院報告，今日不便先透露內容，明日報告內容大家就能知道，主要是針對決策相關問題詳細說明原委，以及程序適法性說明，相關決策過程可受公評。