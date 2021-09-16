莫德納混打高端疫苗臨床試驗將啟動。台北市青工總會長滿志剛表示，高端未做三期臨床試驗，且招募混打的受試對象也不過百人，再加上品管及生產都不穩定，痛批政府如此護航高端，只會讓民眾更加反感，「高端還是老實做完三期試驗，再來討論其他可能性吧」。

滿志剛今（16）日於個人臉書指出，莫德納應該優先混打BNT，絕對不是高端，由於高端沒做第三期臨床試驗，在保護力都未知的情況下，Delta變異株又不斷地進攻社區，應該高風險族群取得完整保護力，降低重症及死亡風險，不要將希望寄託在只有「嘴砲」缺乏數據的高端。

滿志剛說，若輝瑞／BNT週週到貨、穩定供應，總計1500萬劑的疫苗，就是國內疫苗的主力，絕對能解決300萬莫德納孤兒打不到第二劑的問題，且目前高端的品管和生產都不穩定，若要混打，「怎麼會捨BNT而就高端？」

滿志剛認為，目前國際上已有莫德納混BNT的研究數據，也有多國正在執行這樣的混打方式；反觀高端才剛開始要研究，招募的受試對象也不過百人，僅利用免疫橋接比較抗體數據，既不科學，也無法取信於民。

滿志剛說，政府這麼不尋常地護航高端，只會讓民眾更加認定其中藏有貓膩，只會加深對高端的質疑及反感，政府若要發展國產疫苗，當然無人會反對，但如此揠苗助長，反而正是親手摧毀了國產疫苗的機會，「高端還是老老實實做完三期試驗，再來討論其他可能性吧」。

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