新北市土城區人口日益增加，為了提供地方居民雨天運動好去處，土城區公所爭取前瞻計畫補助、新北市體育處經費，斥資1975萬在土城綜合體育場興建「風雨球場」，預計打造桐花特色天幕，並進行周邊排水改善、鋪面翻新，工程預計10月完成；體育處指出，除了土城球場外，其餘八里、烏來、三芝、新店區6座天幕球場也將在今年底完工。

土城重劃區近年來新屋林立，周邊雖有許多公園，但卻缺乏室內籃球場，全區唯一開放可避雨的球場坐落在青和街的國道3號橋下，當地居民頻頻反映，希望能擴增室內運動空間。土城區公所提出增設運動天幕計畫，分別向教育部體育署、體育處爭取到400萬、1575萬元經費，將土城綜合體育場的室外籃球場改造成半戶外籃球場地。

土城區公所表示，風雨籃球場面積約411坪，改善完畢後將會設置2個全場、4個練習場地，除了會將籃框、場地重新翻新外，周邊排水設施也會改善，並利用鋼構材質建置天幕，並做成圓弧形增加排熱效果，原訂球場要在7月完工，但受疫情爆發延遲，加緊趕工下，目前工程進度已接近80％，預計下月15日即可完工，待檢驗流程通過後就可開放。

土城區公所指出，天幕設計概念融合了在地桐花意象，天幕的雙層弧形浪板設計象徵開花綻放並結合花瓣堆疊概念，球場整體配色也會導入年輕色彩，盼讓使用球場的人能感受到青春活力、幸福飛揚的氣息。

體育處表示，市府推動運動中心2.0計畫，在城鄉型行政區規畫28處天幕籃球場，目前已施工完成14座，除了土城區綜合體育場外，八里區北河公園、龍米活動中心、頂罟社區公園、烏來運動場、三芝區三和市民籃球場、、新店區達觀國小的天幕籃球場也將在今年底全數完工。