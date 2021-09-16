黃偉哲與環保署副署長蔡鴻德(右)一起用環保杯體驗奉茶。(曹婷婷攝)

台南市環保局於全市建置1314個奉茶站，市長黃偉哲今天主持「奉茶地圖」啟動儀式。(曹婷婷攝)

台南市環保局於全市建置1314個奉茶站，市長黃偉哲16日主持「奉茶地圖」啟動儀式，他表示，奉茶是傳統人情味，奉茶地圖讓出門在外的大衆方便取用飲用水。環保署副署長蔡鴻德指出，台南市是全台率先響應環保署奉茶行動的縣市，台南是文化古都，推動奉茶與文化連結，大眾會更有感。

黃偉哲說，期望台南向綠色城市邁進，因此，指示環保局建置「奉茶地圖」，民眾在外只要認明「奉茶標誌」，自備環保杯便可就地取水飲用，不需再購買瓶裝水或飲料，不但省錢更有助於「垃圾減量」及「減塑」，減輕地球的負擔。

根據統計，台灣每年生產瓶裝水（不含其他飲品）為10億瓶，台南市期許透過推廣奉茶站，降低使用塑膠瓶裝水，一方面恢復傳統奉茶文化的美德，也符合聯合國永續發展、節能減塑及垃圾減量等多重目標，一舉數得。

環保局表示，台南市設奉茶站場域包括公務機關、廟宇、教會、觀光景點、文化場所、連鎖賣場、車站、特色商店等，迄今共有1314站，詳細資訊可於台南市環保局網站首頁的環保快訊，點選台南奉茶地圖查詢，民眾外出不需額外購買瓶裝水或飲料，省錢又環保，每個奉茶站都會張貼明顯的奉茶標誌，以利辨識。