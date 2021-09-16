金鐘視帝龍劭華14日晚間驟逝，享壽68歲。今（16）日上午10點多遺孀謝雪貞與一對兒女陳威佐、陳璇繼續處理治喪事宜。女兒陳璇沉寂多時，中午終於在個人IG發千字文章，並配上龍劭華瀟灑英姿的照片弔念，並引用他曾演出的電影《范保德》 台詞：「爸，我不是怕你死，我是怕你痛。」

陳璇向父親寫道：「你的手比我想像中還要冰，還要蒼白無力，我輕輕靠在你耳邊對你說了些結構不完整的話，但都是我用盡全力不要哭才能說的完整的。對不起喔，你這一生都這麼孤單了，臨別以前還讓你隻身坐在沙發上，我應該要更常打電話給你的，好想再抱抱你，聽你叫我妹妹。」字裡行間充滿哀傷情緒，看得令人鼻酸。

她也透露過去曾多次夢見龍劭華用好幾種不同的方式離開，「我沒有一次不是哭著醒來，但無論如何，焦慮紊亂的我仍會撥一通電話給你，確認你是不是還健康平安，你會告訴我『爸爸沒事』，媽媽每次都說是我在幫你擋煞，你肯定會長命百歲，但這次你怎麼沒說就我行我素地跑掉了，可不可以再告訴我你沒事了，用爽朗的笑聲笑看這個荒謬的世界」。

陳璇坦言本來等疫情過後，要再一起開車並親自幫龍劭華留影拍照，如今憾事突如其來，「這次真的是最後一次幫你拍照了，記錄下你安然入睡的模樣，一樣很帥喔，你這個愛漂亮的臭傢伙」，並表示：「我會當作你去了很遠很遠的地方拍戲，日子必定很難熬，但你都這麼瀟灑了，我有什麼好捨不得的，對吧。」

陳璇也感謝各界關心，並分享自己有幸是龍劭華的女兒，「曾經有人問我會不會害怕活在別人的影子下生存，我想了想，不會。因為我就是我的光，你也是我的光，像寶石一樣閃閃發亮的。 我會很想你的。你就放心地往前走吧。我愛你。」