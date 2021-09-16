美國藥廠莫德納（Moderna）今天表示，針對莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗所做最新大型試驗結果顯示，疫苗保護力會隨時間減弱，這為追加施打第3劑提供了支持。

莫德納總裁霍奇（Stephen Hoge）與投資人舉行電話會議時說：「這只是預估，但我們確實相信到了秋冬季節，疫苗接種者的保護力將下滑，預計會增加至少60萬例突破性感染。」

霍奇沒有預估會有多少重症病例，但表示有些病患可能需要住院治療。

這項結果與最近幾項研究數據形成鮮明對比，其他研究結果顯示莫德納疫苗保護力的持續時間，比輝瑞&BNT（Pfizer-BioNTech）的COVID-19疫苗來得長。

專家表示，這種差異可能是因為莫德納疫苗的信使核糖核酸（messenger RNA，簡稱mRNA）劑量較高，且第1劑和第2劑注射間隔時間略長一些。

莫德納試驗分析指出，7月至8月的研究數據顯示，與大約8個月前接種疫苗的人相比，約13個月前接種疫苗者突破性感染的機率更高，顯示較早接種疫苗的人保護力已開始下降。莫德納這項研究尚未經過同儕審查。

莫德納已於本月1日向美國食品暨藥物管理局（FDA）提出申請，尋求授權施打追加劑。

霍奇說，有關施打追加劑的研究數據顯示，施打第3劑疫苗可提高中和抗體水準，甚至能高過第2劑接種後的水準。

他說：「我們相信這將減少COVID-19病例。」「我們也認為，在我們試圖終結疫情的同時，第3劑（莫德納）mRNA-1273疫苗有機會在明年大多數時間裡顯著延長免疫力。」

輝瑞藥廠也說，由於疫苗效力會隨時間推移而減弱，美國監管機構應批准在接種第2劑輝瑞疫苗6個月後追打第3劑。

輝瑞表示，其臨床試驗數據顯示，施打第2劑輝瑞疫苗後，保護力每兩個月下降約6%，而在較早接種疫苗的人群中，突破性感染發生率更高。輝瑞還說，以色列和美國的真實世界數據顯示，輝瑞/BNT疫苗的效力正在下滑。