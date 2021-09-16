新北市鶯歌區擁有歷史悠久的陶瓷產業和富饒藝文氣息，市府為扭轉城市樣貌，去年推行建構5條美學廊帶，其中「紅色陶寶—三鶯文化廊帶」將搭配三鶯文創整合計畫同步進行，打造鶯歌藝術城；新北市立鶯歌陶瓷博物館為了推廣鶯歌文化，近期再度辦理參與式預算計畫，徵求民間提案參與，每案將提供10萬執行費，預計明年陸續登場。

陶博館這次參與式預算以「鶯歌文化推廣活動」為題，開放徵件至10月22日截止，希望民眾提案內容可以呈現人們與鶯歌本地的關係與故事，素材可涵括人物、生活、物件、產業與地景等，有興趣的民眾可以至陶博館官網下載提案表，並郵寄至館方信箱投件。

館長吳秀慈表示，陶博館2019年就曾規畫參與式預算提案，在地廠商傑作陶藝有限公司以「搔首弄姿鶯歌燒」提案，獲得最高票，並在去年鶯歌藝術季順利辦理「陶藝服裝創意大賽」，集結全國學生的陶瓷、織品跨域作品共同實踐提案，活化傳統產業。

吳秀慈表示，這次參與式預算將於11月8日召開提案說明會，並在同月13日至16日辦理投票，得票最高的前2名，分別可獲提案費3萬元、2萬元，每案也會有10萬元的執行費用，將由館方協助推動，明年起陸續執行，更多的徵件資訊可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw、粉絲專頁www.facebook.com／YCMuseum查詢。