以顏料和繪畫記錄時間，對德國藝術家彼得．克勞斯科夫而言並不似它看來這麼抽象，這些以顏料反覆塗裝的作品，對他而言意味著時間的凝結，是「時間的拼貼畫」。

彼得．克勞斯科夫近期在台Bluerider ART舉辦個展，亦是他首度在亞洲地區登場的展覽。他曾受教於萊比錫畫派先驅阿諾．林克，也是萊比錫畫派中第一位由寫實走向抽象的藝術家，早期他的作品探討觀念藝術，也嘗試過「條幅畫」而後不斷嘗試抽象藝術的可能性。

克勞斯科夫的創作，多利用流體顏料反覆塗裝，再用刮刀把顏料抹除下來，在畫面表面形成層層疊疊的表面狀態，在顏料深層處亦有顏色漸變。他表示自己鮮少使用畫筆作畫，而是利用塗料本身去形塑層次，像是在平面展開雕塑。對於這種反覆地讓顏料流動，讓所有片段之處融合，他認為是對時間的「反覆書寫」，抹去過去的時間與回憶，再塗上新的一層歷史，乍看是抽象的，但其實是一段段時間的凝結物，讓過去與現在的畫面之間產生共存共生關係。

彼得．克勞斯科夫的作品名稱都有固定編號並以創作年代識別，偶爾輔以名詞描述，此次展出包括延續垂直線條的系列作品，如《MINI Z B 041220 (2020)》、《SCHULE B 151018 (2018)》，都是克勞斯科夫在同一畫面構圖上不斷讓線條與顏色發生變化的實驗；另外也展出相當知名的「ALTESBILD 」即「以前的圖像」系列作品，展現他對於藝術史中繪畫編碼的追求，交錯的塗料及有機片狀的色塊，使觀者的思緒回到了鬱鬱蔥蔥的風景歷史中。