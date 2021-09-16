地院首度開庭審理太魯閣列車事故，警備車帶在押被告李義祥、移工華文好開庭。（王志偉攝）

罹難者家屬委任律師陳孟秀（左1）以及發言人王薇君（右1）到場。（王志偉攝）

今年4月2日發生太魯閣號列車事故，該列車撞到滑落的工程車出軌，釀49死、200多名乘客輕重傷慘劇，花蓮地院今首度開庭，提訊在押被告李義祥、移工華文好，以及聯合大地工地監造李進福、張齊富財等4人所涉過失致死等罪嫌，法官當庭勘驗工地現場11段行車記錄器監視所攝畫面，確認李、華現場動態。畫面中聽到李義祥喊「前面輪胎會不會掉下去、放石頭⋯⋯」家屬痛斥，已預知大貨車可能掉落軌道，卻未在第一時間通報，根本殺人，代理律師希望法官變更審理法條，改以殺人罪論處。

因首次開庭，包括家屬與告訴代理人律師共多達84人到庭，由於疫情防疫，花蓮地院採梅花座，除主法庭，另開設4個延伸法庭，罹難者家屬委任律師陳孟秀以及發言人王薇君也都到場。

肇事元凶李義祥被羈押5個月，出庭身形明顯消瘦；越南移工華文好則由翻譯陪同出庭。庭訊主要內容是勘驗案發現場行車視野影像共22個檔案約51分鐘，確認李義祥、華文好的現場動態確認案發原因。

檔案清楚聽到兩人對話，當時大貨車掉落邊坡，並開來怪手試圖拉起，勘驗結束後，法官詢問罹難家屬意見，「還我兒子」！黃姓爸爸看完影片直指台鐵也難辭其咎，多數家屬也請求法官判處被告重刑。

罹難家屬委任律師陳孟秀表示，影片是事發當天在事發前一直到貨車掉落之前，李義祥開到工地的經過，大家看到都非常難受，過程中看到李、華非常輕率，卸輪胎時，掉落的點就是邊坡的點，貨車卡在邊坡，貨車非常接近邊坡植物，在鏡頭裡都可以看到，離邊坡非常近，兩人對話也有問「會不會掉下去」，顯示有預見事件發生的可能性。但卻沒有尋求專業協助。

4名被告對於影像畫面表示無意見。因此法官也當庭告知，罹難者家屬要求變更審理法條，希望將原先起訴的過失致死罪改為殺人罪。庭訊至中午，法官諭知李義祥、華文好還押看守所。本月23日續開審理庭。