新台幣今年以來至8月底勁揚2.65％、高居最強非美貨幣，根據國際清算銀行（BIS）最新公布的8月名目有效匯率指數（NEER）統計，新台幣NEER飆至124.05、創史上最高紀錄。

新台幣實質有效匯率指數（REER）也上衝至112.07、創逾15年新高，韓元REER則是下滑至105.43，並已連續七個月低於新台幣REER，不利台灣出口價格競爭力。

8月新台幣REER大幅上揚1.12至112.07，韓元REER則是下滑0.90至105.43，使得差距擴大至6.64，創2009年6月以來的逾12年最大差距。匯銀主管指出，新台幣維持升勢，今年以來累計至8月底升值更達2.65％或7.36角，為最強非美貨幣，同期間韓元狂洩6.32％，使得韓元REER與新台幣REER差距是愈來愈大。

BIS統計的NEER，是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，即單純升貶變動的指數。REER為包含物價變動的指數，當REER愈低時，代表出口價格競爭力愈高，REER升高不利出口價格競爭力，尤其是出口占DGP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利，例如台灣、南韓等。